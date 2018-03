McCartney, Houston e Dylan são incluídos no Hall da Fama do Grammy

Reuters

A Academia Fonográfica dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira que gravações de Paul McCartney, Bob Dylan, Elton John e dos falecidos cantores Whitney Houston e James Brown serão incluídas no Hall da Fama do Grammy em 2013.

Divulgação Paul teve o álbum ‘Band on the Run’, com a banda Wings, incluído no Hall da Fama

Ao todo, 27 novos discos e canções foram anunciados para a inclusão no Hall da Fama, que fica no Museu do Grammy, em Los Angeles.

Band on the Run (1973), com a banda Wings, considerado um marco na retomada da carreira de McCartney após o fim dos Beatles, foi um dos incluídos, junto com o álbum de estreia de Whitney Houston, de 1985. A cantora morreu em fevereiro deste ano.

Para ser incluído no Hall da Fama, um disco ou música precisa ter pelo menos 25 anos e “significado qualitativo ou histórico”. Há novas inclusões todos os anos.

Entre os outros artistas incluídos neste ano estão AC/DC (Back in Black), Bob Dylan (The Times They Are A-Changing), Ray Charles (Hit the Road Jack), Frank Sinatra (tema de New York, New York) e James Brown (I Got You (I Feel Good)).