Mayhem anuncia show no Brasil

da equipe Combate Rock

Ícones do Black Metal retornam após dois anos

O Mayhem, um dos mais importantes representantes da música extrema mundial, recentemente confirmou única apresentação no Brasil. Attila (vocal), Telloch (guitarra, ex-Gorgoroth), Necrobutcher (baixo) e Hellhammer (bateria) tocam, no próximo dia 5 de dezembro, no tradicional Hangar 110, em São Paulo.

A Agência Sob Controle, produtora responsável pela vinda de grandes nomes internacionais como Behemoth, Anathema, At the Gates, Opeth, Katatonia, Satyricon, entre outros, informa que os ingressos para este show já estão à venda na Galeria do Rock (lojas Hellion e Mutilation), em Santo André (Metal CDs) e pela internet através do site www.ticketbrasil.com.br. Os bilhetes custam R$60,00 (1º lote), R$90,00 (2ºlote) e R$120,00 (na porta).

Com quase 30 anos de carreira, o Mayhem foi formado na capital Oslo e ganhou destaque em todo o mundo após várias polêmicas no início dos anos 90 como o suicídio de Dead, o assassinato de Euronymous por Varg Vikernes e o incêndio de diversas igrejas norueguesas.

Neste momento, o Mayhem tem participado de diversos festivais pela Europa e, segundo algumas publicações nas redes sociais, a banda está em estúdio gravando um tão aguardado novo disco de inéditas.

Serviço São Paulo

Agência Sob Controle apresenta Mayhem em única apresentação no Brasil

Data: 05/12/2014

Horário: 19h

Local: Hangar 110

End: Rua: Rodolfo de Miranda, 110 – Metrô Armênia

Ingressos: R$60,00 (1º lote) | R$90,00 (2ºlote) | R$120,00 (na porta)

Informações: www.hangar110.com.br – (11) 3229-7442/ 9389-3365

Pontos de Venda:

Galeria do Rock: lojas Hellion (3223.8855) e Mutilation (3222.8253)

Santo André: Metal CDs – R. Dr Elisa Flaquer , 184 – 4994-7565

Ingressos online: www.ticketbrasil.com.br

Infos: sobcontrole@sobcontrole.org