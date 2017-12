Max Cavalera envia mensagem de apoio aos protestos em São Paulo

Marcelo Moreira

Até agora o único artista de rock/heavy metal que apoiou publicamente as manifestações no Brasil pela edução das tarifas de ônibus foi Max Cavalera, do Soulfly e ex-vocalista do Sepultura.

Em mensagem divulgada pela internet e divulgada pelo site brasileiro Wikimetal, Max diz que compôs músicas fortes para momentos importantes como esses:“Se vocês quiserem usar as minhas músicas como inspiração, para mim seria uma honra”. Max disse ainda que embora não esteja presente fisicamente, está em espírito e apoia totalmente os protestos. Ouça a mensagem:

A situação ficou tensa na noite de terça-feira em vários locais da cidade de São Paulo, com vários atos de vandalismo e violência depois da tentativa de invasão do prédio da prefeitura. A Polícia Militar foi acionada e chegou a se confrontar com manifestantes na av. Paulista e na rua Augusta. lamentável o desfecho – infelizmente esperado – de um movimento sem foco, disperso e equivocado em alguns aspectos.