Mastodon, Slayer e Korn confirmados no SWU 2012?

do site Collector’s Room e do jornal Destak

Respirem fundo e acomodem-se em suas cadeiras: Mastodon, Slayer e Korn estão confirmados na edição 2012 do SWU! A informação é do jornalista José Norberto Flesch, do Jornal Destak, respeitado por noticiar em primeira mão a confirmação de shows.

Será a primeira vez que o quarteto norte-americano Mastodon, uma das melhores bandas da atualidade, se apresentará no Brasil. A banda está em turnê provendo o seu ótimo último disco, The Hunter (2011), e fez um show antológico no Rock in Rio Lisboa, há algumas semanas atrás.

Só a presença do Mastodon já valeria o ingresso, mas o SWU também terá Slayer e Korn. A banda de Tom Araya e Kerry King tem um dos shows mais insanos do heavy metal, e assisti-los ao vivo é sempre uma experiência arrebatadora. Não se sabe ainda se o Slayer se apresentará com o guitarrista Jeff Hanneman, que está se recuperando de uma infecção causada por uma picada de aranha, ou se tocará com Gary Holt, guitarrista do Exodus, que assumiu o posto enquanto o titular está afastado.

Em relação ao Korn, o grupo do vocalista Jonathan Davis, um das mais interessantes e originais da música pesada, lançou no ano passado o controverso The Path of Totality, repleto de experimentações com o dubstep. O disco não agradou muito os fãs, porém, ao vivo, o Korn tem fama de fazer ótimos shows.

O anúncio oficial deve ser feito amanhã, 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Em entrevista coletiva, a organização do SWU deve confirmar oficialmente as presenças do Mastodon, Slayer e Korn na edição 2012 do evento, além do Soundgarden e, provavelmente, também o Weezer. Além disso, a coletiva de imprensa também servirá para que a produção informe maiores detalhes da edicão deste ano do SWU, incluindo o local e a data. A princípio, especula-se que o festival deverá acontecer no feriadão de 15 de novembro no Anhembi, em São Paulo, e não mais em Paulínia, como no ano passado.