Mastodon revela capa do novo disco

Foi divulgada na internet nesta quinta-feira a capa do novo trabalho do Mastodon, grupo de metal formado em Atlanta, EUA, há dez anos. Batizado The Hunter, o disco deve ser lançado ainda este ano.

Divulgação O nome do novo disco é uma homenagem ao falecido irmão de Brent Hinds, guitarrista da banda

Em entrevista à MTV alemã no mês de maio, a banda afirmou que o título (O Caçador, em tradução para o português) é uma homenagem ao irmão do guitarrista Brent Hinds, que morreu inesperadamente em uma viagem de caça no final do ano passado.

Não é a primeira vez que a arte da capa de um lançamento do Mastodon estampa elementos bizarros e surreais. Desta vez, a ilustração é uma espécie de híbrido entre cachorro, vaca e galo, possível referência ao hobby do falecido irmão do guitarrista. Confira abaixo a imagem da capa: