Martin Walkyier volta ao Brasil para tocar no Roça'n'Roll

da equipe Combate Rock

Em 2008, a Cangaço Produções Artísticas trouxe pela o vocalista inglês Martin Walkyier primeira vez ao Brasil para apresentar aos fãs brasileiros clássicos da banda Skyclad. Naquela época, o músico cativou o público do Roça ‘n’ Roll e deixou histórias na cena Heavy Metal varginhense. Este ano, o vocalista retorna ao país para a edição comemorativa de 15 anos do festival e novamente vai ser acompanhado pelo Tuatha de Danann.

O show de Martin Walkyier vai ser realizado na noite principal do evento, no dia 1º de junho, na Fazenda Estrela, Zona Rural de Varginha. No mesmo dia, estão escalados as bandas Grave Digger (Alemanha), Orphaned Land (Israel) e as brasileiras Aneurosis, Ossos do Banquete, Cracker Blues, Nervochaos, Malefactor, Metalmorphose, Kernunna, Behind Storm, Glitter Magic e Metheora.

Sobre a segunda vinda ao Brasil, Martin Walkyier disse que é um privilégio e uma grande honra se apresentar na edição comemorativa de 15 anos do Roça ‘n’ Roll. “Estou muito ansioso para visitar esse país incrível, mais uma vez e me reunir com todos os meus irmãos e irmãs brasileiros fantásticos. Amo todos vocês e nos veremos em breve!”, destaca.

O vocalista inglês é uma das maiores personalidades mundiais do Folk Metal (união entre Heavy Metal e música folclórica) e influenciou diversos grupos desse estilo no mundo. A própria banda acompanhante de Martin Walkyier no Brasil foi influenciada pelo Skyclad. “As bases para concepção do estilo musical do Tuatha de Danann foi fortemente inspirada pelo trabalho do Skyclad. Além de amigos, somos grandes fãs de Martin!”, destaca Bruno Maia, organizador do festival e membro fundador do Tuatha de Danann.

Essa relação de parceria e amizade entre a banda brasileira e o músico inglês é recíproca. “Vai ser muito bom tocar novamente com os meus irmãos da banda de UFOlk Metal Tuatha de Danann”, brinca Martin lembrando da vocação ufológica de Varginha. “Não apenas pelo Tuatha ser uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos, mas por eles serem meus grandes amigos”, completa Martin Walkyier.

Atualmente, o músico desenvolve o projeto The Clan Destined que iniciou como grupo musical e se transformou em um clã de “pensadores livres” com membros de diversos segmentos artísticos. “Somos um coletivo totalmente contra qualquer forma de racismo, fanatismo ou estreiteza de espírito”, ressalta Martin.

A apresentação com o ex-vocalista do Skyclad marca a primeira reunião do Tuatha de Danann desde a paralisação das atividades do grupo no final de 2010. “É um momento muito especial e devemos tocar algumas músicas importantes da carreira da banda”, acrescenta Bruno Maia.

A 15ª expedição do Roça ‘n’ Roll será realizada nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho. A festa de abertura no dia 30 (quinta-feira) será com o Santo Graaau Bêbados S/A e outra banda a confirmar. Para sexta-feira, estão confirmados shows com Cartoon, Baranga, Deep Purple Cover de BH, Motosserra Truck Clube, Tributo ao Raul Seixas, Deadliness e Jardim Elétrico.

Em breve serão divulgadas novas confirmações e os pontos de vendas de ingressos. As reservas para excursões já estão sendo feitas pelo email info@rocainroll.com . O pacote para os três dias do Roça ‘n’ Roll consta de ingressos, camiseta e uma cópia em DVD do documentário sobre o festival.