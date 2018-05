Marreco's Fest, de Brasília, muda escalação

Marcelo Moreira

Dan Beehler (ex-Exciter) no lugar de Zak Stevens. Essa é a mudança de última hora na escalação do Marreco’s Fest, o grande festival de rock pesado de Brasília – que comemora dez anos de muita barulheira – que rivaliza hoje com o Roça n’ Roll, de Varginha (MG), como o principal do metal underground do Brasil.

Zak Stevens alegou problemas particulares nos Estados Unidos, onde mora, para cancelar a a apresentação de sua banda, a Circle II Circle. Será substuído pela Dan Beehler Band, do baterista e vocalista que por muitos anos liderou a banda canadense Exciter.

No entanto, a grande atração do festival será a banda alemã Rage, do baixista e vocalista Peavy Wagner e do fantástico guitarrista russo Victor Smolski. Outra atração internacional de peso é a banda californiana Hirax, do irado vocalista Katon de Pena, um dos poucos negros vocalistas de uma banda de metal.

O heavy metal nacional estará presente com as bandas Scatha (RJ), Mortage (SP) e In the Shadows (GO). Os nove representantes brasilienses são Violator, Deceivers, Totem, Estamira, Red Old Snake, MoreTools, Age of Artemis, Art of Khaos e Silent Raze.

A 10ª edição do Marreco’s ocorre no dia 18 de junho de 2011, um sábado, em dois palcos montados especialmente no Clube da Imprensa (Setor de Clubes Norte, em frente à Vila Planalto e ao lado do Clube da Aeronáutica).

Criado em 2001 pelo produtor e músico Fábio “Marreco” Cota como uma forma de comemorar seu aniversário e reunir os amigos, o Marreco’s Fest foi crescendo com os anos, passando a ter grande estrutura de som e iluminação a partir de 2008.

O evento já teve atrações importantes como Almah, Mystifier, Uganga, Violator, Khallice, DFC, Slug, Deceivers, Harllequin, A.R.D., P.U.S, Cadabra, Valhalla e Elffus, além de nomes internacionais como Tim “Ripper” Owens (ex-Judas Priest), Omen, Steve Grimmett, Strikemaster e Jess Cox (ex-Tygers of Pan Tang), entre outras atrações.

Roça n’Roll

Andre Matos (ex-Angra, Viper e Shaman, hoje em careira solo e no Symfonia), Dr. Sin e a banda inglesa de doom metal Cathedral serão os chamados headliners do Roça n’ Roll, que terá sua 13ª edição em 2011, sempre em Varginha (MG), e sob organização da Cangaço Produções. As três bandas tocam no dia 25 de junho.

A apresentação do Cathedral no Roça n’ Roll, marca a primeira vinda do grupo inglês ao país. A banda é uma das mais tradicionais no estilo Doom Metal e possui uma legião de fãs em todo mundo. Apesar de mais de 20 anos de carreira, o Cathedral nunca tocou no Brasil.

Mais informações:

http://www.marrecosfest.com.br

http://www.rocainroll.com/