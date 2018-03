Marky Ramone vira sorvete e molho de tomate

Bruno Siffredi, de O Estado de S.Paulo

Marky desenvolve vários projetos longe dos palcos, que vão desde roupas até produtos gastronômicos. Além disso, há oito anos comanda um programa de rádio.

“Eu tenho o maior programa de punk rock dos EUA”, diz. “Tem cerca de 300 mil ouvintes.” Para ele, o punk rock tem pouco espaço no país. “Quero ajudar as bandas novas.”

Em 2009, Marky assinou uma coleção em parceria com o estilista Tommy Hilfiger. “Ele é amigo meu, nós crescemos juntos”, conta. “Foi só uma coleção de inverno, só isso, mas fiquei feliz em fazer”, informa ainda.

O baterista também empresta o seu nome para alimentos como um molho de tomate e um sorvete. Além disso, firmou uma parceria para colocar sua marca em uma lanchonete móvel que circula por Nova York.

“Meu avó foi o chef principal da boate Copacabana, em Nova York, por 20 anos. Quando criança, eu costumava observá-lo cozinhar”, contou Marky, ao explicar como se interessou pela gastronomia. “Fiquei fascinado com o jeito que ele cozinhava. Sempre sabia a quantidade certa de ingredientes para colocar na panela. Nunca precisava medir nada.”

Após sair de casa com 18 anos, ele teve que aprender a cozinhar para se virar. “Na época, eu não tinha nada. Cheguei a comer comida de cachorro por duas ou três semanas. Aí, quando comecei a ganhar um pouco de dinheiro, pude comprar comida para preparar por minha conta”, disse.

“Meu amigo tinha um cachorro, ele vivia no andar de cima do meu. Ele se livrou do cachorro porque estava se mudando, mas ainda tinha toda aquela comida de cachorro lá. Eu disse: ‘Dá pra mim.’ E o que fiz foi pôr um monte de tempero, muita pimenta, um pouco de alho; e posso dizer que não era ruim (risos). Não era ruim. Isso foi na época logo antes de entrar no Richard Hell & the Voidoids”, acrescenta o baterista.