Mark Farner, do Grand Funk, anuncia shows no BRasil

Marcelo Moreira

Imagine o U2, uma bada irlandesa, disputando espaço a tapas nos anos 70 com gigantes como Led Zeppelin, Who, Faces, Rolling Stones, Queen, Black Sabbath, Deepu Purple e mais uma série de bandas fantásticas. Depois imagine o U2, por cinco anos seguidos, vendendo mais ingressos e mais discos do que alguns dos gigantes mencionados. é mais ou menos isso o que ocorreu com a banda Grand Funk Railroad, uma das mais importantes dos Estados Unidos naquela década e a única da América que conseguia rivalizar com o esquadrão britânico de astros do rock.

Lotando estádios e lançando LPs memoráveis, o Grand Funk se tornou a grande banda dos Estados Unidos e mostrou como se fazia rock pesado com virtuosismo, abrindo caminho para bandas importantes de hard rock como as canadenses April Wine e Bachman Turner Overdrive e a norte-americana Blue Oyster Cult – que toca este ano em São Paulo.

A locomotiva por traz do Grand Funk Railroad é o guitarrista e vocalista Mark Farner, que deixou a banda no início dos anos 80 (retornou por pouco tempo entre 1990 e 1993). O músico vai desembarcar pela primeira vez no Brasil em março para shows em São Paulo e em Porto Alegre, com produção da CP Management, Metal Music e Consulado do Rock.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mark Farner trará na bagagem o seu magnífico som das suas características guitarras de sete cordas, além de cantar todos os sucessos que fizeram parte da sua carreira no Grand Funk, incluindo o hit “We’re An American Band”.

Apesar do estrondoso sucesso do grupo Grand Funk desde 1969, a coisa nunca foi fácil para o trio, completado pelo baterista e vocalista Don Brewer e pelo baixista Mel Schacher. As encrencas com o empresário Terry Knight foram tantas que a banda quase foi à falência por três vezes entre 1970 e 1973. Quando Knight foi demitido o trio precisou encarar uma longa batalha judicial para tentar se livrar de um pedido milionário de indenização.

Uma das performances históricas do Grand Funk aconteceu no Detroit’s Olympia Stadium, durante a turnê em que eles abriram para o Led Zeppelin. A performance agradou tanto que Peter Grant, empresário da banda principal, desplugou os músicos e finalizou a exibição antes do previsto.

A banda deixou o palco ovacionada. Quando o Led Zeppelin entrou em cena, metade do público tinha ido embora. Algo semelhante aconteceu em Cleveland, dias depois, e o GRand Funk “despedido” da tour, nunca mais sendo convocado para tocar ao lado da banda de Jimmy Page.

Os ingressos para a apresentações da “The Loco-Motion Tour” no país já estão à venda e também pode ser adquirido pela internet, no site da Ticket Brasil.

Serviço São Paulo

Mark Farner (ex-Grand Funk Railroad) – The Rock Patriot

The Loco-Motion Tour

Data: 10/03/2012 – sábado

Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 1589 – Barra Funda – viamarques.com.br.

Telefone: Tel.: (11) 3615-2060

Horário do Show: 22h – pontualmente!

Banda de Abertura: 21h (a confirmar)

Convidado especial: DJ Índio

Ingressos:

1° lote pista: R$ 100,00 (meia entrada e promocional)

2° lote pista: R$ 120,00

Mezanino R$ 150,00

Camarote: R$ 200,00

Pontos de venda: Galeria do Rock – Aqualung, Baratos Afins, Paranoid, Consulado do Rock, Animal, Die Hard

Santo André: Metal CDs

Bilheterias da Via Marquês.

Venda online: Ticket Brasil – http://www.ticketbrasil.com.br

Imprensa: (13) 9161.6267

Serviço Porto Alegre

Data: 11/03/2012 – domingo

Local: Opinião – Rua José do Patrocínio, 835

Hora: 21h

Ingressos

PISTA: 1º lote R$ 80,00 | 2º lote R$ 100,00 | 3º lote R$ 120,00

CAMAROTE/MEZANINO: 1º lote R$ 140,00 | 2º lote R$ 160,00 | 3º lote R$ 180,00

Pontos de venda

Online – www.opiniaoingressos.com.br

Multisom – Rua dos Andradas, 1001

Multisom – Shopping Iguatemi

Multisom – Praia de Belas Shopping

Informações: www.abstratti.com.br – (51) 3026-3602