Marillion retorna ao vivo e acústico

Marcelo Moreira

Exemplo de persistência e luta dentro do rock, o Marillion está lançando o CD e DVD “Live From Cadogan Hall”, gravado em Londres na última noite da turnê de 2009, divulgando o álbum “Less Is More”. Nesse trabalho, o grupo escolheu canções de sua discografia e as “desconstruiu”, criando novos arranjos em formato acústico.

Expoente máximo do movimento neo-progressivo dos anos 80, o quinteto britânico fez enorme sucesso nos anos 80 quando tinha Fish como vocalista e liderou um segmento que revelou bandas como Pendragon , Pallas, IQ, Threshold e muitos outros. Em 1989, após a saída de Fish, houve a guinada para uma linha mais pop, com Steve Hogarth assumindo os vocais.

Conseguiram manter o nível até 1996, quando ficaram sem gravadora e sem estrutura para divulgar seus trabalhos e fazer turnês. Quando se imaginava que a banda cabaria, apelaram pela internet e para os fãs, com uma inventiva e inédita campanha de arrecadação de fundos para gravar um novo álbum. Quem contribuísse ganharia o novo álbum em CD pelo correio e mais uma série de presentes.

Quase 50 mil pessoas atenderam ao chamado nas primeiras duas semanas, viabilizando a mixagem e a masterização e parte da turnê que se seguiu. Desde então o Marilion mantém-se na estrada.

O show de Cadogan Hall é dividido em duas partes: na primeira estão músicas que fizeram parte do disco “Less Is More”. Na seqüência, músicas mais importantes da era Hogarth na banda, no formato acústico e semi-acústico. Emboira o formato esteja desgastado, ganha sobrevida quando artistas de qualidade como o Marillion aderem. Ouça o quanto antes.

Lista de músicas do CD:

CD 1

01. Go!

02. Interior Lulu

03. Out Of This World

04. Wrapped Up In Time

05. The Space

06. Hard As Love

07. Quartz

08. If My Heart Were A Ball

09. It’s Not Your Fault

10. Memory of Water

11. This Is The 21st Century

CD 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

01. No One Can

02. Beautiful

03. This Train Is My Life

04. You’re Gone

05. 80 Days

06. Gazpacho

07. The Answering Machine

08. Estonia

09. Easter

10. Three Minute Boy