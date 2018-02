Marcelo Nova encerra festival com bandas novas em SP

Território Eldorado

No próximo domingo (29), às 15h30, em São Paulo, será realizado o Festival 20 Minutos. Com show de encerramento do ex-vocalista da banda Camisa de Vênus, Marcelo Nova o projeto tem como objetivo lançar novas bandas de rock.

No total são seis grupos. Cada um poderá se apresentar durante 20 minutos. Após as apresentações, a banda mais votada pelo público presente ganhará um show na grade de programação no Centro Cultural da Juventude.

A apresentação do Festival 20 Minutos ficará por conta do VJ da MTV Thunderbird. O evento é de graça e quem se interessar terá que retirar os ingressos no dia do festival. Os interessados deverão levar documento com foto para entrar. A retirada das entradas começa às 14h.

Marcelo Nova. (Divulgação)



Bandas que vão se apresentar:

Cangaceros

Dsorden

Naftaleno

Segundo Inverno

Subita

The Porres

Show de encerramento:



Marcelo Nova