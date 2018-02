Maratona de festivais de jazz e blues

da revista Blues’n’Jazz

Fazia tempo que o Brasil não via uma quantidade tão grande de festivais de blues e jazz como neste ano. A nata dos artistas nacionais dividirá o palco com gente de alto calibre, como os guitarristas Buddy Guy, John Mayall e John Primer. Se a safra de shows já estava ótima na seara do rock, está melhor ainda no blues e no jazz.

No feriado de Corpus Christi (este ano, de 29 de maio a 02 de junho), o festival de Rio das Ostras (RJ) chega a 11 anos. O maior evento do gênero no país terá os baixistas Stanley Clarke, Victor Wooten e Arthur Maia; os guitarristas Scott Henderson, Vernon Reid e John Primer; o trompetista Christian Scott e o organista Lucky Peterson, entre muitos outros.

Em junho estreia em São Paulo o Best of Blues Festival, com John Mayall, Buddy Guy, Taj Mahal, Dr. John, Shemekia Copeland, Nuno Mindelis e o roqueiro Chris Cornell, vocalista do Soundgarden. Os shows serão dos dias 10 a 13, no WTC Golden Hall (Av. das Nações Unidas, 12.559).

A terceira edição do BMW Jazz Festival será realizada de 06 a 09 de junho em São Paulo e de 08 a 10 no Rio de Janeiro. O festival, organizado pela mesma produtora dos antigos Free Jazz e Tim Festival, trará Pat Metheny, Brad Mehldau Trio, Joe Lovano & Dave Douglas, Esperanza Spalding, Egberto Gismonti e a Orquestra dos Corações Futuristas, o grupo James Farm e Jonathan Blake Quintet.

O Jazz & Bossa, em Pipa (RN) será de 22 a 25 de agosto. Em São Paulo, o Bourbon Street Jazz Fest, realizado sempre em agosto, traz várias atrações de New Orleans, com shows gratuitos ao ar livre (no parque do Ibirapuera e na rua dos Chanés, em Moema), e outros no Bourbon Street.

Outros ainda divulgarão suas datas, como o República Blues (Brasília), Jazz Festival (em várias capitais), Bourbon Festival Paraty (RJ), Tudo é Jazz (Ouro Preto – MG), Lençóis Jazz e Blues (MA), ViJazz (Viçosa – MG), Oi Blues By Night (várias capitais do nordeste), Lencóis Maranhenses, Porto de Galinhas (PE), Bossa & Jazz (Pipa – RN), Canoa Quebrada (CE) e Ilha Blues (Ilha Comprida – SP).