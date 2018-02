Mais uma pérola do baú inesgotável de Jimi Hendrix

Marcelo Moreira – com informações do site Rock em Geral

O baú de raridades de Jimi Hendrix tem uma característica com os de Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Led Zeppelin e The Who, entre outros: é inesgotável. Quem imaginava que “First Rays of the New Rising Sun”, lançado em 1997, seria o último CD com material inédito de qualidade do guitarrista, surpreendeu-se com o anúncio no começo de novembro de que uma nova compilação com material inédito será lançada em março de 2013.

“Peoples, Heel and Angels” promete novidades para os fãs. As gravações foram feitas no estúdio Electric Ladyland, de propriedade do músico, e em intervalos das gravações das músicas da banda Jimi Hendrix Experience.

Algumas das músicas apareceram em lançamentos piratas ou não autorizados nos anos 70, como “Izabella”. No novo álbum, ela aparecerá em versão diferente, com arranjos mais bem elaborados e mais guitarras.

A maioria das gravações mostra Hendrix abusando das experimentações, explorando sons de teclados, percussões e trompas, além de acrescentar a segunda guitarra em quase todas as 12 faixas.

Enquanto o baú de Hendrix é revirado, seria um momento mais do que adequado para reeditar as participações do guitarrista nos programas de rádio da BBC londrina entre 1967 e 1969. São as melhores performances ao vivo do músico, onde desfrutou de condições técnicas para executar alguns clássicos de sua carreira.

Existem algumas versões deste álbum que foi lançado oficialmente em 1998 em CD simples. Quatro anos atrás surgiu uma nova versão, em CD duplo mais um DVD com um interessante documentário com entrevistas com produtores, engenheiros de som e Noel Redding, baixista da primeira formação do Experience. Seria um grande presente para comemorar os 70 anos do nascimento do genial músico, que morreu aos 27 anos em setembro de 1970.

Lista de músicas de “Peoples, Hell and Angels”

1- Earth Blues

2- Somewhere

3- Hear My Train A Comin’

4- Bleeding Heart

5- Let Me Move You

6- Izabella

7- Easy Blues

8- Crash Landing

9- Inside Out

10- Hey Gypsy Boy

11- Mojo Man

12- Villanova Junction Blues’

Lista de músicas de Jimi Hendrix BBC Sessions: Deluxe Edition Track Listing



CD1

1. Foxey Lady

2. Alexis Korner Introduction

3. Can You Please Crawl Out Your Window?

4. Rhythm And Blues World Service

5. (I’m Your) Hoochie Coochie Man

6. Traveling With The Experience

7. Driving South

8. Fire

9. Little Miss Lover

10. Introducing The Experience

11. Burning Of The Midnight Lamp

12. Catfish Blues

13. Stone Free

14. Love Or Confusion

15. Hey Joe

16. Hound Dog

17. Driving South

18. Hear My Train A Comin’

CD2

1. Purple Haze

2. Killing Floor

3. Radio One

4. Wait Until Tomorrow

5. Day Tripper

6. Spanish Castle Magic

7. Jammin’

8. I Was Made To Love Her

9. Foxey Lady

10. A Brand New Sound

11. Hey Joe

12. Manic Depression

13. Driving South

14. Hear My Train A Comin’

15. A Happening For Lulu

16. Voodoo Child (Slight Return)

17. Lulu Introduction

18. Hey Joe

19. Sunshine Of Your Love

Bonus Track

20. Burning Of The Midnight Lamp