Mais uma desistência do Metal Open Air: Carro Bomba

A banda paulista é mais uma que anuncia oficialmente o cancelamento de sua apresentação no festival maranhense. Leia a nota oficial publicada no Facebook. Em seguida, um recado de Hansi Kursch, vocalistado Blind Guardian, sobre a desistência da banda – tradução retirada do site Van do Halen:

Sobre o M.O.A.:Não tocaremos no festival. Nem ao menos saímos de São Paulo ainda.O motivo é a falta de organização e desprezo da produção do festival.No começo do ano foi quando recebemos o convite para fazermos o show no clube El Diablo, que seria montado dentro da área do Parque da Independência, em São Luís do Maranhão, e até Quarta-feira desta semana (18/04) não havíamos recebido nossas pas…sagens aéreas (o que era responsabilidade da produção, como dizia no contrato).Na verdade recebemos, mas a incompetência foi tamanha que nossa ida estava marcada para a madrugada de Quinta-feira e nossa volta estava marcada para o horário em que seria nosso show. Aí então cancelamos as passagens, o que foi um sacrifício, visto que era quase impossível entrar em contato com os responsáveis, e não recebemos as passagens corretas.A única coisa que recebemos corretamente da produção do festival foi um sinal do cachê. Esse sinal é apenas para reservar a data da banda e não paga nem custos de transporte.Nossa manager foi até o festival sozinha, para tentar descobrir o que aconteceria, e nada foi esclarecido.Ontem recebemos a notícia de que o tal Clube El Diablo não havia sequer sido montado, e até agora não sabemos se a banda Fúria Loca, que tocaria ontem, conseguiu se apresentar.Por esses motivos, e em apoio e parceria a todas as outras bandas que cancelaram seus shows, oficialmente cancelamos nossa participação no festival Metal Open Air.Esperamos que as produtoras envolvidas sejam severamente punidas por tanta incompetência, desprezo e filha da putagem.

Seguimos em frente e com toda a força.

Nossos próximos shows acontecerão e agora mais do que nunca vamos destruir tudo!

Agradecemos à todos que demostraram ansiedade pelo nosso show e também pedimos desculpas à essas pessoas.

Um abraço de todos do Carro Bomba!