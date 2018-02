Mais shows no Brasil: Raven, Steve Grimmett e Quireboys

Marcelo Moreira

O mercado de shows internacionais de pequeno e médio portes está bastante aquecido neste segundo semestre no Brasil. A cada semana uma leva de artistas que já tiveram seus dias glória confirma pelo menos dois shows por aqui. Desta vez três atrações inglesas decidiram vir ao Brasil: Raven, Steve Grimmett e The Quireboys, os dois primeiros tocando no 1º Metal Attack Fest.

O Raven é um trio remanescente da primeira leva de bandas inglesa da chamada New Wave of British Heavy Metal, que surgiu no comecinho dos anos 80, só que é um pouco mais antigo. Foi formado em 1974 pelo irmãos Mark (baixo e vocal) e John Gallagher (guitarra e vocal) em Newcastle.

Conseguiram algum sucesso em meados dos anos 80 fazendo um hard rock energético, resvalando no heavy metal. Com muito bom humor e peso nas guitarras, conseguiram manter o nível até o começo dos anos 90, quando o grunge soterrou parte das bandas de rock pesado, transformando o trio em banda cult.

Steve Grimmett é um vocalista que teve tudo para estourar, mas ficou no quase. Era a figura principal do Grim Reaper, que rivalizou no comecinho dos anos 80 com Iron Maiden, Saxon e Tygers of Pan Tang. No entanto, o grupo não conseguiu acompanhar a rápida evolução do heavy metal naquele tempo e acabou ficando para trás.

Ele ainda passou pelo FM, banda de hard rock que teve pouca repercussão nos 80 e 90. Esteve rapidamente no Brasil no ano passado para poucos shows com sua banda solo, que será a mesma que tocará agora.

Os dois grupos tocam em São Paulo no dia 13 de novembro no Carioca Club, em Pinheiros. Mais informações em www.Ticketbrasil.com.br.

Os Quireboys surgiram no final dos anos 80 na esteira do sucesso mundial do Guns’N Roses. Com um visual parecido com o do Aerosmith e com Spike, um vocalista rouco que lembrava um Rod Stewart irado, causou alguma repercussão por volta de 1990, mas submergiu logo depois com o furacão grunge.

As indefectíveis brigas internas implodiram o grupo várias vezes. O último retorno ocorreu em 2008, com o lançamento do razoável álbum “Homewreckers And Heartbreakers” (2008). Lentamente rentornaram ao circuito dos festivais europeus de verão e voltaram a sentir o gosto do sucesso com trabalho mais recente, “Halfpenny Dancer” (2009), que inclusive os levou a se tornarem uma das atrações principais do Sweden Rock Festival deste ano.

Os Quireboys tocam no “Classic Rock Party”, que será realizada no dia 28 de novembro, a partir das 18h, no Manifesto Bar, em São Paulo. Mais informações: www.ticketbrasil.com.br.

