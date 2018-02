Mais de vinte anos depois, Deep Purple grava videoclipe

do site Rock em Geral

O Deep Purple se prepara para lançar o primeiro videoclipe em mais de 20 anos. A música escolhida é “Vincent Price”, que faz parte do recém lançado álbum “Now What?!”. A faixa também será lançada como single, no dia 7 de junho, como download, CD e vinil transparente de 7″. O single tem como lado B a música “First Sign Of Madness”, gravada para o álbum, mas que acabou ficando de fora da lista de faixas.Clique aqui para ver um trailer do videoclipe, e veja abaixo a track list completa do single, que inclui outras músicas:

Vinil 7″

Lado A: Vincent Price

Lado B: First Sign Of Madness

CD single e download

1- Vincent Price

2- First Sign Of Madness

3- The Well Dressed Guitar (from the now-deleted “Rapture Of The Deep” limited-edition CD)

4- Wrong Man (live) (from the now-deleted “Rapture Of The Deep” limited-edition CD)

5- Vincent Price (video)