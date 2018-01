Magic Slim, mestre do blues, morre nos Estados Unidos

da equipe Combate Rock

Morris “Magic Slim” Holt, 75 anos, mestre da escola de blues de Chicago, morreu nesta tarde na Philadelphia, nos Estados Unidos, em decorrência de graves problemas respiratórios e também consequência do sangramento de uma úlcera.

Magic Slim ganhou destaque por misturar elementos do blues do Mississippi (mais tradicional) com a eletricidade do blues elétrico de Chicago. O guitarrista fez vários shows no Brasil nos anos 80 e 90.

Bad boy, seu último álbum, foi lançado no no passado. Do estilo em que Magic Slim foi mestre (granhou por seis vezes o Blues Award, o mais importante do gênero), restam agora apenas Buddy Guy e Eddie Clearwater.