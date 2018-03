'Love Me Do', dos Beatles, passa a ser de domínio público na Europa

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Graças à atual lei de direitos autorais da União Europeia que determina que os autores passem a não receber royalties 50 anos após o lançamento do trabalho, o primeiro single dos Beatles, Love Me Do, entrou para o domínio público na Europa.

A canção foi lançada em 1962, e a proteção sobre a faixa expirou no dia 31 de dezembro do ano passado. Algumas gravadoras europeias até tentaram estender a proteção até 70 anos após o lançamento. Agora, uma nova lei corre na justiça para aumentar o prazo. Caso seja aprovada, poderá entrar em vigor a partir de novembro.

Uma cláusula de “use ou perca”, dará o direito as gravadoras que possuem os direitos de gravações lançadas antes de 1963 de usá-las. Nos Estados Unidos, a lei protege os direitos autorais por 95 anos.