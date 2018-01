Loudness e Sodom completam lista de atrações do live ‘n’ louder em sp

Mais dois nomes foram confirmados pela organização do Live ‘N’ Louder. A banda japonesa Loudness e o grupo alemão Sodom completam a lista de atrações do festival, que acontecerá no dia 14 de abril em São Paulo, no Espaço das Américas.

Eles se juntam aos demais nomes já divulgados anteriormente: os grupos norte-americanos Metal Church, Molly Hatchet e Twisted Sister, este último anunciado no final de janeiro como atração principal.

Por enquanto, não há informações sobre preços dos ingressos e locais de venda. Mas a produtora promete anunciar estes detalhes em breve.

Esta deverá ser a primeira parte do festival que comemora os 25 anos da produtora Top Link. A segunda parte ainda não foi anunciada, mas a torcida dos fãs de heavy metal é que ela ainda aconteça até o final de 2013.

Loudness e Sodom são bandas veteranas dos anos 80. A primeira, mais voltada para o heavy e glam metal, foi o primeiro grupo japonês a assinar um contrato com uma gravadora dos Estados Unidos.

O Sodom, por sua vez, faz parte de uma lista clássica do thrash metal alemão, que conta, por exemplo, com o Kreator e o Destruction. Ficaram também famosos na cena brasileira depois de confusões arranjadas com o Sepultura numa turnê em 1989.