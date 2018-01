Lou Reed, uma carreira em quatro discos fundamentais

Antonio Gonçalves Filho – O Estado de S. Paulo

The Velvet Underground and Nico (1967)

Reprodução Capa de disco de 1967 tinha obra de Andy Warhol

Primeiro disco da banda de Reed trata de temas polêmicos como drogas, sexo e prostituição

Transformer (1972)

Segundo disco solo do cantor, marcou o glam rock e trouxe canções sobre tipos marginais, como Walk on the Wild Side

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Berlin (1973)

O mais dark da sua discografia, tem grande orquestra e canções sobre desespero e suicídio

The Raven (2003)

Álbum conceitual baseado em Poe com participação da mulher Laurie Anderson, David Bowie e produção de Hal Willner.