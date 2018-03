Los Hermanos lança discografia completa em vinil

Luciano Borborema – Território Eldorado

Seguindo com as comemorações de 15 anos de carreira, os Los Hermanos preparam o lançamento da sua discografia completa em vinil pela Polysom. O lançamento previsto para o fim deste mês, reúne os quatro discos de carreira da banda carioca e mais o álbum “Ao Vivo na Fundição”. Nesta semana, o grupo começa sua turnê pelo Brasil.

A primeira apresentação será no Recife, no festival Abril Pro Rock, no Chevrolet Hall, no dia 20 de abril. Em São Paulo, os Los Hermanos vão tocar no Espaço das Américas, dia 11 de maio.



Detalhe da caixa dos Los Hemanos. (Divulgação)