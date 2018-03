Lollapalooza SP é o destaque do programa Combate Rock nº 35

O festival Lollapalooza de São Paulo, realizado neste mês, é o destaque do programa Combate Rock nº 35. A equipe analisa as principais atrações e faz um balanço do evento, que volta à cidade em 2013.

Ouça aqui o programa.





Dave Grohl do Foo Fighters e Joan Jett. (AE)

Veja lista de músicas do programa:

Foo Fighters – Rope

Arctic Monkeys – I bet You Look Good On The Dance Floor

Gogol Bordello – Minha Compajera

Tv On The Radio – Wolf Like Me

Joan Jett – Acdc

Racionais Mc’s – Jorge da Capadócia

Foster the People – Pumped Up Kicks

Cage The Elephant – Around My Head