Lollapalooza Brasil anuncia horários dos três dias de festival

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Entre os dias 29 e 31 de março, no Jockey Club de São Paulo, será realizado a edição 2013 do Lollapalooza Brasil. Os organizadores do evento divulgaram os horários das apresentações.

Na abertura do festival, a banda The Killers sobe ao Palco Cidade Jardim às 21h30.

No mesmo dia, tem shows de The Black Keys e Steve Aoki. O show também está marcos para às 21h30. No sábado, segundo dia de festival, tem apresentação da banda Franz Ferdinand. O show dos escoceses está previsto para começar às 17h30. O rapper brasileiro Criolo começa a tocar às 20h.

No último dia de Lollapalooza Brasil tem uma das atrações mais aguardas do festival. O Pearl Jam de Eddie Vedder e companhia se apresenta a partir das 20h45. O show está previsto para durar até às 23h.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem quiser garantir ingressos para o Lollapalooza Brasil ainda consegue comprar. Clique aqui e saiba mais. Para ver toda a programação e horários acesse o site oficial do festival.



A banda norte-americana. (Divulgação)

Lollapalooza Brasil

A primeira edição mesclou notáveis shows de invenção (TV on the Radio) e diversão (Foster the People), de radicalidade política (Racionais e Gogol Bordello) e descompromisso garageiro (Cage the Elephant, Band of Horses), o Lollapalooza Festival foi aprovado com louvor em seu batismo brasileiro.

A banda Foo Fighters foi a grande estrela do evento e não foi tanto pelo sucesso comercial (135 mil pessoas no Jockey Club, cerca de 15 milhões vendo pela televisão) que o Lolla emplacou.

Foi uma combinação de fatores: uma locação de fácil acesso e com um visual privilegiado, a facilidade para a circulação de público, a civilidade no trato com gente com necessidades especiais, crianças e serviços, entre outros acertos.

Lineup Lollapalloza Brasil 2013 29 de Março

The Killers deadmau5 The Flaming Lips Knife Party Cake Passion Pit Crystal Castles Porter Robinson The Temper Trap Of Monsters And Men Feed Me Technostalgia feat DJ Marky & BiD Agridoce Holger Dirtyloud Tokyo Savannah Copacabana Club Boss In Drama Perrosky Bruno Barudi

30 de Março

The Black Keys Queens Of The Stone Age A Perfect Circle Franz Ferdinand Steve Aoki Two Door Cinema Club Criolo Tomahawk Nas Madeon Alabama Shakes Zeds Dead Toro y Moi Gary Clark, Jr. Ludov Graforréia Xilarmônica Stop Play Moon Lennox Classic William Naraine

31 de Março

Pearl Jam Planet Hemp Kaskade The Hives Kaiser Chiefs Hot Chip Foals Major Lazer Puscifer Gui Boratto Rusko Lirinha + Eddie Vanguart Vivendo do Ócio Mix Hell Wehbba Wannabe Jalva Baia República Database