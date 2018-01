Lollapalooza 2014 terá 80 shows em dois dias

Taís Toti – O Estado de S.Paulo

Mais shows em menos tempo é a levada do Lollapalooza de 2014, que marcado para os dias 5 e 6 de abril. Em entrevista coletiva, a organização do festival de música – desta vez com um dia a menos de apresentações em relação aos anos anteriores, informou que evento sairá do Jockey Club e será realizado no Autódromo de Interlagos.

Felipe Rau/ Rstadão Perry Farrell com mulher Etty saindo da estação de trem do morumbi

A ideia é receber um público duas vezes maior nos 80 shows da próxima edição. Segundo o criador do festival, Perry Farrel, o transporte não será um problema. O cantor contou ter feito o trajeto até o bairro em um trem da CPTM, que afirmou ser confortável. “A experiência foi divertida. Em uma conversa curta, já estávamos aqui”, declarou.

O line-up de atrações será anunciado entre os dias 23 e 30 de outubro e as vendas começarão em novembro. O preço dos ingressos ainda não foi divulgado.

Segundo Perry Farrel, haverá artistas de diferentes gêneros. “Não tenho nada contra o rock clássico, mas também teremos música eletrônica e hip hop. É um festival alternativo”. Na semana do Lollapalooza, alguns artistas do festival farão shows em lugares menores espalhados por São Paulo.