Lollapalooza 2014 será realizado nos dias 5 e 6 de abril no Autódromo de Interlagos

do blog Roque Reverso

A produtora Time For Fun anunciou que a edição de 2014 do festival será realizada nos dias 5 e 6 de abril na cidade de São Paulo. De maneira diferente da observada em 2012 e 2013, quando o evento aconteceu no Jockey Club, o local escolhido para o próximo ano é o Autódromo de Interlagos, local bastante criticado por quem lá assistiu aos shows do KISS, em 1999, e do Iron Maiden, em 2009.

Segundo os produtores, Lollapalooza 2014 será cinco vezes maior do que a edição de 2013, já que o local passará dos 120 mil metros quadrados, no Jockey, para 600 mil metros quadrados em Interlagos. A expectativa é de um público de até 140 mil pessoas em 80 atrações.

Para os organizadores, o grande benefício para quem vai viver a experiência no ano que vem será a distância apropriada entre os palcos, o que tende a garantir maior qualidade de som.

O festival contará com mais áreas de descanso e mais opções de alimentação em 2014, além do Kidzapalooza, espaço dedicado às crianças com line-up exclusivo e atrações especiais.

A sustentabilidade, que é um dos principais conceitos do Lollapalooza nesses em 22 anos de história desde sua criação nos Estados Unidos, continuará presente. De acordo com os organizadores, o festival será planejado de forma a causar o menor impacto ao meio ambiente, desde as ativações até os materiais utilizados.

O público será incentivado a ir até o Autódromo de Interlagos utilizando o transporte público, como trem e ônibus ou ainda de bicicleta, pois haverá um bicicletário no local. Além disso, os motoristas que estacionarem no Autódromo de Interlagos com pelo menos quatro passageiros receberão um voucher para trocar por alimentos e bebidas. Trata-se de uma maneira de incentivar a carona solidária.

Por enquanto, nenhuma atração foi confirmada, mas a organização garantiu que 90% do line-up está fechado. Em breve, os nomes tendem a ser anunciados.

O Lollapalooza teve duas edições com sucesso de público em 2012 e 2013 no Brasil. Se, no primeiro ano, a grande atração foi o ótimo show do Foo Fighters, em 2013, o festival contou com apresentações memoráveis do Queens of The Stone Age e do Pearl Jam.