Lojas de música na rua, verdadeiros patrimônios de SP

Marcelo Moreira

Um labirinto de corredores, com prateleiras lotadas de vinis, e alguns móveis com tampa de vidro com os CDs importados mais cobiçados pelos moderninhos do fim dos anos 80 e primeira metade dos anos 90. Entrar na loja Eric Discos sempre foi uma viagem no tempo, mas também um mergulho maravilhoso na cultura ocidental. Os mais chegados podiam folhear livors de rock e de arte que ficavam no fundo da loja.

A Eric Discos sempre foi um personagem da zona oeste de São Paulo – e da própria metrópole em si, tanto que foi uma das lojas que serviu de inspiração para o filme “Durval Discos”, filme de 2002 dirigido por Ana Muylaert e protagonizado pelo ótimo ator Ary França. A inspiração principal para a fita, no entanto, foi a Edgard Discos, há muito tempo extinta e que ficava na rua Deputado Lacerda Franco.

Eric e sua loja, em Pinheiros (FOTO E MONTAGEM: LEE SWAIN)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A loja continua lá, na rua Arthur de Azevedo, lá embaixo, no bairro de Pinheiros. Eric Crauford, um inglês nascido na China radicado há 40 anos em São Paulo, ainda comanda o navio e mais forte do que nunca. Sem nenhuma modéstia, se auto-intitula o rei do vinil na capital paulista – e não é que é verdade? Sem dúvida é um dos templos sagrados da música e da arte na cidade.

Desde sempre a loja foi especializada em vinis de todas as espessuras, em LPs de todos os gêneros. Dificuldade para achar alguma coisa no labirinto? Esse é umd os charmes do lugar, frequentado por grandes nomes da música nacional e internacional, além de parada obrigatória de turistas brasileiros e estrangeiros em busca de raridades.

As aparições da loja na mídia especializada e na imprensa em geral têm rareado de forma inexplicável, o que induz muita gente – e o Combate Rock – ao erro desagradável: será que a loja ainda existe, mesmo tem tempos de CD morrendo, gravadoras falindo e downloads desenfreados e ilegais?

Um dos maravilhosos labirintos da Eric Discos (FOTO: LEE SWAIN)

“Muita gente pensa que a loja fechou por conta de muita coisa que rolou nos últimos anos, mas principalmente porque fui obrigado a retirar a plca com o nome da loja por causa da Lei Cidade Limpa, da Prefeitura de São Paulo”, diz Walcir Chalas, a alma e o coração da Woodstock Discos, meca do rock e do heavy metal em São Paulo por três décadas.

A loja ainda está lá na rua Dr. Falcão, mas passou por modificações de foco de negócio e de decoração. Agorá é dedicada somente aos vinis. de todos os tipos e todos os matizes. Sem muita atenção da imprensa e meio escondida, como no caso da Woodstock, não é de se estranhar a dificuldade em lembrar da Eric Discos.

A falta de informações e a devastação promovida pela música digital ilegal acabou por ocultar no tempo outra casa de mísica importante na cidade, a Pops Discos, localizada em uma galeria da rua Teodoro Sampaio, também em Pinheiros, em meio a dezenas de lojas de instrumentos musicais.

O acervo já não é tão vasto, mas é possível encontrar ótimas coisas lá, especialmente em DVD. Outra coisa que sempre marcou a loja foi o bom atendimento e o conhecimento que os vendedores tinham sobre o catálogo e todos os gêneros.

Fachada da Pops Discos

E aí vai a dica do jornalista Fábio Fleury, o responsável pela rádio Unesp FM, de Bauru (SP), e prifundo conhecedor de MPB e jazz: a Compact Blue, que fica na rua Augusta.

Foi uma das primeiras lojas paulistanas especializadas em trilhas sonoras de fimes nacionais e estrangeiros, de além de manter desde os anos 90 um acervo incomparável de DVDs musicais e de filmes de arte. Outra omissão imperdoável, mas plenamente consertada por um dos leitores do Combate Rock.

Se algupem mais lembrar de lojas importantes que ainda existem, por favor, informem no espaço comentários abaixo do texto. A seguir, os endereços das lojas citadas neste texto e no de ontem:

Compact Blue – Rua Augusta, 1.371 – Jardins – São Paulo – http://www.compactblue.com.br/

Eric Discos – Rua Arthur de Azevedo, 1.813, Pinheiros, São Paulo – http://www.ericdiscos.com.br /

Musical Box – Rua Armando Penteado, 1 , Higienópolis – São Paulo – (11) 3825-6844 /

Woodstock Discos – Rua Dr. Falcão Filho, 155, Centro – São Paulo //

Rick and Roll – Rua Conde Francisco Matarazzo, nº 67 – sala 8 – centro, São Caetano – 11 3565 5900

Merci Discos – Av. Dr. Rudge Ramos, 17 – Rudge Ramos – São Bernardo – 11 4368-8569

Metal Discos – rua Dona Elisa Fláquer, 184 – centro, Santo André – 11 4436-5500.

Pops Discos – Rua Teodoro Sampaio, 763 – Loja: 4 – 11 3083 – 2564 – http://www.popsdiscos.com.br

Galeria do Rock – Av. São João, 439 – Centro – São Paulo – http://www.galeriadorock.com.br/blog/ – Lojas: Die Hard, Aqualung, Baratos Afins, Zeitgeist, Animal Records, Cactus, Hellion Records, entre outras.

Espaço Nova Barão – Galeria Nova Barão – R. Sete de Abril, 154, centro, São Paulo – Lojas: Big Papa Records, The Records, Art Rock, entre outras.

Music Shop – Shopping Eldorado – Av. Rebouças, 3.970 , Pinheiros, São Paulo – 11 38192246 e 11 38174835