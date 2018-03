Loja virtual aposta em ser diferente e vende até roupa para cachorro com temática rock

Reprodução site Detalhe da roupinha para cachorro à venda

Um dos principais obstáculos para iniciar um comércio virtual hoje é a concorrência. Por isso, procurar diferenciais antes de iniciar o negócio é algo fundamental para o sucesso da empresa. Esse parece ser o caso da Idealshop, que resolveu apostar em produtos diferentes para ganhar espaço entre os consumidores.

O e-commerce oferece aos interessados, por exemplo, roupinhas para cachorros com o logotipo de bandas de rock. Há a opção do Ramones, uma banda de punk dos anos 1970, assim como versões para os donos de pets fanáticos pelo The Who e Rolling Stones. O produto, para quem se interessou, custa R$ 25,90.

Além do exemplo da diferenciação, há outras atitudes adotadas pelos empreendedores responsáveis pela marca que devem ser seguidas por outras pequenas empresas que pretendem atuar com o comércio virtual. Eles têm certificados de segurança, que garantem a compra e aceitam, claro, todos os principais cartões de crédito.