Loja Nuvem Nove vira tema de documentário

Marcelo Moreira

A loja de CDs e DVDs Nuvem Nove, na rua Clodomiro Amazonas, no Itaim, foi um dos templos sagrados da música na cidade de São Paulo. Para muitos, foi a a loja de discos mais interessante e divertida de se frequentar para comprar discos e trocar ideias sobre música. Existiu por 17 anos, até fechar em 2010.

A importância da loja para vida cultural da capital foi tão grande que virou tema de um interessante documentário, com a direção de Paulo Beto. Um corte do filme, ainda em estado bruto, está disponível na internet. Foi finalizado às pressas uma oficial projeção de comemoração do encerramento das atividades da loja. É um corte bastante longo porque a ideia era homenagear as pessoas que viveram e trabalharam na Nuvem Nove.

Clique aqui e assista ao interessante filme sobre uma das melhores lojas que existiram em São Paulo.