Living Colour entra em 2013 com gravação de novo álbum e turnê de 25 anos do disco ‘Vivid’

do blog Roque Reverso

Boas notícias para os fãs do Living Colour, já que a conceituada banda norte-americana de hard rock deverá ter um 2013 com agenda cheia de compromissos que interessam a todos. Por meio do Twitter e do Facebook, os músicos informaram que estão em estúdio para a gravação de seu novo álbum. Além desta grande notícia, a banda anunciou, em dezembro, que iniciaria uma turnê comemorativa de 25 anos do lançamento de seu primeiro disco, o ótimo “Vivid”, de 1988.

O novo álbum ainda não tem um nome ou uma data de lançamento, mas tem tudo para sair em 2013 e suceder “The Chair in the Doorway”, lançado em 2009. No ano passado, em entrevistas à imprensa especializada, o grande guitarrista Vernon Reid disse que o novo trabalho seria uma mistura de blues e metal.

Quanto à turnê de 25 anos do “Vivid”, em dezembro, o vocalista Corey Glover afirmou, ao jornal de Nova Jersey The Trentonian, que o elogiado disco seria tocado na íntegra. Por enquanto, o site da banda traz apenas shows agendados para a Europa, mas o ano é longo e não custa nada sonhar com a volta do Living Colour para o Brasil.

Em 2010, o grupo participou da Virada Cultural e fez um grande show gratuito para os privilegiados que estiveram em São Paulo na Praça Júlio Prestes. O Living Colour seria, por exemplo, um excelente nome para o Rock in Rio ou para qualquer outro festival previsto para o Brasil neste ano. É garantia de bons shows e uma banda sem maiores frescuras como tantas outras do mainstream.