Living Colour com ingressos esgotados em São Paulo

Marcelo Moreira

O melhor show do Rock in Rio até agora só poderá ser visto por poucos em São Paulo amanhã, terça-feira. São felizardos que pagaram R$ 215 para ver o Living Colour no Bourbon Street, sofisticada casa de espetáculos de Moema (z0na sul da cidade). Os ingressos já acabaram, e resta apenas torcer para que o quarteto volte logo ao país. Os músicos prometem uma apresentação diferente, mais intimista e reservada.

No Rio de Janeiro, os músicos tocaram de forma descontraída e espontânea, fruto de 25 anos de entrosamento e experiência. A cantora africana Angélique Kidjo fez uma participação especial, o que deu um colorido diferente ao hard rock funkeado do Living Colour. De longe foi a melhor apresentação do festival carioca, ainda que relegada ao palco Sunset, secundário – evidenciando o tamanho do erro cometido pela organização (um entre tantos).

SERVIÇO LIVING COLOUR EM SP

Local: Bourbon Street – São Paulo/SP

Rua dos Chanés, 127 – Moema

Abertura da casa: 20:00hrs

Horário do show: 22:00hrs