Living Colour anuncia show em SP para dia 17 de setembro

O Living Colour é mais uma banda que aproveitou a vinda ao Rock in Rio para anunciar show em outra capital brasileira. Pelas redes sociais, o grupo norte-americano confirmou uma apresentação para o dia 17 de setembro em São Paulo no Bourbon Street Music Club.

Quem conhece a casa de shows paulistana sabe que o tamanho pequeno e a qualidade do local sugeririam uma apresentação intimista e valores de entradas não muito baratos.

Mas os preços* que estão sendo informados no site Ingresso Rápido até que surpreendem, se comparados aos de outros shows. Para o primeiro lote, as entradas para a Pista saem por R$ 150,00. Para o segundo lote, o valor sobe para R$ 180,00. A opção do Mezanino, por sinal, já está esgotada.

A confirmação do show é motivo para alegria de quem gosta de boa música, já que o Living Colour tem uma carreira respeitável e marcada pela qualidade.

Mais do que isso, como o leitor do Roque Reverso já viu por aqui, 2013 traz a banda em estúdio para a gravação de um novo álbum e também em turnê comemorativa de 25 anos do lançamento de seu primeiro disco, o ótimo “Vivid”, de 1988.

Em 2010, o grupo participou da Virada Cultural e fez um grande show gratuito para os privilegiados que estiveram em São Paulo na Praça Júlio Prestes.

Agora, os paulistanos devem ter o privilégio de contar com uma apresentação de “Vivid” na íntegra e sem ter que aturar atrações que nada tem a ver com a banda. No Rock in Rio, o grupo foi escalado para o Palco Sunset, que é o secundário, para o dia 13 de setembro, o primeiro do festival, que terá, no Palco Mundo, as cantoras Beyonce e Ivete Sangalo.