Live ‘N’ Louder acrescenta Angra entre as atrações e divulga informações sobre preços de ingressos

A lista de atrações do Live ‘N’ Louder já havia sido fechada, mas a organização do festival decidiu acatar o apelo de uma corrente de fãs brasileiros e acrescentou uma banda do País para o evento: o Angra. Além deste detalhe importante, foram divulgadas as informações sobre os ingressos, com valores e locais de compra.

O festival acontecerá no dia 14 de abril em São Paulo, no Espaço das Américas, e terá, entre as bandas internacionais, os japoneses do Loudness e os alemães do Sodom, além dos grupos norte-americanos Metal Church, Molly Hatchet e Twisted Sister, este último anunciado no final de janeiro como atração principal.

Os ingressos já estão à venda pelo site Ticket 360° (www.ticket360.com.br), na bilheteria oficial (localizada no próprio Espaço das Américas) e, na Galeria do Rock, nas lojas Die Hard e Animal Records.

Não haverá Pista Vip e o ingresso para a Pista Comum custa R$ 300,00, um valor bem mais em conta do que muitos shows de rock, se o leitor avaliar que são várias bandas envolvidas. A entrada para o camarote tem o valor de R$ 500,00.

O horário de início do evento está previsto para as 17h40 e o horário de abertura do Espaço das Américas está agendado para as 16 horas.

Esta deverá ser a primeira parte do festival que comemora os 25 anos da produtora Top Link. A segunda parte ainda não foi anunciada, mas a torcida dos fãs de heavy metal é que ela ainda aconteça até o final de 2013.