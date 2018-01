Little Richard anuncia aposentadoria

Reuters O pianista e cantor Little Richard

Após 65 anos de carreira, o pianista e cantor Little Richard, um dos pioneiros do rock’n’roll, decidiu que é hora de voltar a ser Richard Penniman (seu nome real) de novo. Aos 80 anos, o performer explosivo de hits como Tutti Frutti e Long Tall Sally anunciou ontem sua aposentadoria.

A poucos meses de completar seu 81º aniversário, ele revelou à revista Rolling Stone que vai parar. Problemas de saúde tornaram suas apresentações cada vez mais penosas. Em junho do ano passado, ele foi forçado a interromper um show no meio, dizendo à plateia: “Jesus, por favor me ajude, mal posso respirar”. Ele disse que seu legado é o quando começou a carreira, quando ainda não havia o rock.