Linkin Park confirma quatro shows no Brasil

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Para divulgar o álbum Living Things, lançado em junho deste ano, o Linkin Park anuncia em seu site oficial quatro apresentações no Brasil no mês de outubro.

O grupo norte-americano dono de sucessos como Crawling, In the end, Faint, Breaking the Habit e What I’ve done começa sua tuunê pelo País por São Paulo. A apresentação será na Arena Anhembi, no dia 07.

Depois a banda segue para o Rio de Janeiro; dia 8, em Curitiba; dia 10 e encerra sua passagem pelo Brasil em Porto Alegre. Por lá, eles tocam no dia 11 de outubro. Os ingressos começarão a ser vendidos no dia 30 de julho.

Detalhes de valores e os pontos de venda serão divulgados em breve. O Linkin Park esteve pela última vez no Brasil em 2010. Na época, o grupo foi uma das atrações do festival SWU.



Linkin Park. (Divulgação)