Líder do Sonic Youth fará 2 shows no Brasil

O líder da banda Sonic Youth, Thurston Moore, vai vir ao País para duas apresentações no mês de abril. No dia 11, ele fará show no Opinião Bar, em Porto Alegre, e no dia 12 no Cine Joia, em São Paulo. Os ingressos já estão sendo vendidos.

Esta será a quarta passagem de Moore pelo Brasil. Em novembro de 2011, em Paulínia, durante o festival SWU, os integrantes do Sonic Youth, fizeram sua última apresentação juntos.

Logo depois da performance no interior de São Paulo, Thurston Moore e Kim Gordon, também integrante da banda, anunciaram a separação depois de quase trinta anos de relacionamento, tornando incerto o futuro da banda.

Os shows de abertura serão do músico norte-americano Kurt Vile.