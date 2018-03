Liam Gallagher vai produzir filme sobre os Beatles

Emanuel Bomfim

A comparação com os Beatles sempre foi uma constante na carreira do Oasis. O que antes era apenas admiração e referência, agora começa a se transformar num projeto real. O vocalista Liam Gallagher, hoje à frente da banda Beady Eye, está cuidando da produção do longa-metragem sobre a história dos últimos anos do quarteto de Liverpool.

O filme terá como base o livro The Longest Cocktail Party: An Insider’s Diary Of The Beatles, Their Million Dollar Apple Empire And Its Wild Rise And Fall, de Richard DiLello, publicado em 1972. A obra retrata a fundação da Apple Records, em 1968, até sua ruína financeira, em 1970, nas conturbadas gravações de Let it Be, o último álbum lançado pelo grupo.

DiLello foi funcionário da empresa neste período. O título faz referência às luxuosas festas promovidas pela companhia e que também colaboraram para o declínio da Apple.

De acordo com o jornal The Guardian, a direção será do cineasta britânico Michael Winterbottom, conhecido por A Festa Nunca Termina, documentário sobre ascensão e queda da Factory Records e a cena musical de Manchester (terra natal de Liam), que revelou bandas como Joy Division e New Order. O roteiro é assinado por Jesse Armstrong, co-autor de filmes como In the Loop e Four Lions.

O desejo de Liam seria que o ator Johnny Depp fosse o protagonista do longa, mas é pouco provável que ele seja o escolhido. Em entrevista ao site Playlist, o produtor Andrew Eaton afirmou que a grande diferença de idade entre o personagem principal e Depp é um dos obstáculos, além do fato de o ator ser norte-americano. Na história original, o publicitário Derek Tayloy é de Liverpool.

No Festival de Cannes, o frontman do Beady Eye deixou claro que a trama será focada na história da gravadora. “Os Beatles não estarão neste filme”, frisou Gallagher. “Não vai haver nenhum teste para os papéis de John, Paul, George e Ringo. Será algo mais sobre os personagens nos bastidores”, disse.