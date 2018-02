Liam Gallagher pode fechar Olimpíada de Londres

O boato começou a circular na semana passada, mas agora ganhou força. Segundo a imprensa britânica, Liam Gallagher, ex-vocalista do Oasis, deve cantar Wonderwall na cerimônia de encerramento da Olimpíada de Londres – sem seu irmão, Noel, que escreveu o sucesso.

De acordo com a revista NME, a organização convidou primeiro Noel, que rapidamente recusou o convite. Liam, então, teria topado. “Noel tem estado em uma grande turnê, ele não precisa disso”, afirmou uma fonte à publicação.

A eterna troca de farpas entre os irmãos Gallagher também continua. No último final de semana, Liam dedicou Rock N’ Roll Star, um dos primeiros sucesso do Oasis, “ao primeiro e único Noel Gallagher”, e (What’s The Story?) Morning Glory aos “The High Flying Smurfs”, em uma alusão aos companheiros de banda do irmão, “The High Flying Birds.”