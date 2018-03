Liam Gallagher gostaria de reunir o Oasis em 2015

do Estadão.com.br

O ex-vocalista do Oasis e fundador do Beady Eye Liam Gallagher afirmou em entrevista à radio BBC que estaria disposto a reunir o Oasis em 2015, para celebrar o 20º aniversário do aclamado álbum What’s The Story (Morning Glory).

Divulgação Noel Gallagher (dir.) se demitiu do Oasis em 2009

Liam explicou que não há nada definitivo, mas que “toparia a reunião”. O Oasis chegou há pouco mais de dois anos, resultado das infames e prolongadas divergências entre os irmãos Gallagher.

Minutos antes de uma apresentação em Paris em agosto de 2009, Noel, guitarrista e irmão mais velho de Liam, se demitiu da banda. Na mesma noite, emitiu um comunicado afirmando que “é com alguma mágoa e grande alívio que me demiti do Oasis. Eu simplesmente não poderia trabalhar com Liam mais um único dia”.

Na entrevista à BBC, o vocalista do Beady Eye também falou sobre a influência que outro grupo inglês recém reformado, o Stone Roses, teve sobre sua decisão de formar uma banda. “Eu não teria entrado para a música se não tivesse assistido The Stone Roses… Eu provavelmente continuaria jogando futebol sem camisa no parque até as três da manhã”, contou o músico.