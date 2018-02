Lenny Kravitz interpretará Marvin Gaye em filme

Efe

Lenny Kravitz vai interpretar Marvin Gaye, em filme que contará a vida do também cantor, segundo ele próprio informou nesta segunda-feira, 26, ao site da emissora de música VH1.

AP Marvin Gaye e Lenny Kravitz

O filme é um projeto do documentarista britânico Julien Temple e falará, principalmente, nos últimos anos de vida de Gaye, astro do R&B, que antes de morrer, baleado por seu pai em 1984, lutou para superar vícios e relançar sua carreira musical.

Kravitz tinha atuado apenas como coadjuvante em Preciosa – Uma História de Esperança e Jogos Vorazes, como Cinna, papel que voltará a representar na sequência da série. Além disso, o cantor também terá papel no novo filme do diretor de Lee Daniels, The Butler (ainda sem título em português).