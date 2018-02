Lendas e boatos do rock são o tema do programa Combate Rock nº 84

Ozzy Osbourne realmente mordeu a cabeça de um morcego em um show e arrancou a cabeça de uma pomba viva em uma reunião? Mama Cass, do The Mamas and the Papas, realmente morreu ao engasgar com um pedaço de sanduíche? Paul McCartney morreu mesmo em dezembro de 1966 e foi substituído por um sósia?

OUÇA AQUI O PROGRAMA

Elvis Presley e Jim Morrison estão vivos? Estas e outras lendas do rock são o tema do programa Combate Rock 84, que tem por base o livro 101 Loucuras do Rock, de Paulão de Camargo, vocalista da banda Velhas Virgens.

Lista de músicas do programa:

Elvis não morreu?

Ozzy osbourne – suicide solution

Frank zappa – you are what you is

Alice cooper – elected

Mamas & the papas – california dreamin

Kiss – strutter

Secos & molhados – amor

Prince – musicology

AC/DC – sin city

Black sabbath – into the void

Megadeth – holly wars

Metallica – am i evil

Buddy holly – not fade away

Richie valens – la bamba

Cassia eller – malandragem

Allmann brothers – in memory of elizabeth reed

Beatles – she’s a woman