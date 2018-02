Lendas do thrash metal, Anthrax e Testament tocam hoje em São Paulo

Marcelo Moreira, com equipe Combate Rock

Barulho dos bons, com peso extremo em um encontro fantástico em São Paulo. Anthrax e Testament, duas das melhores bandas de thrash metal dos Estados Unidos, tocam hoje em São Paulo. Com isso, o Big 4 do thrash mundial – Metallica, Slayer, Megadeth e Anthrax – tocam no Brasil em 2013, infelizmente separados.

montagem por Fernando Custódio – Portal do Inferno

A primeira apresentação da turnê pela América Latina ocorreu no dia 10 de maio, com ótima exibição no Teatro Caupolicán, em Santiago do Chile. Depois de dois shows em Buenos Aires, na Argentina, os dois grupos tocarão no México no dia 17 após a apresentação paulistana.

Neste momento, o Anthrax divulga o disco “Worship Music”, que marcou o retorno do lendário vocalista Joey Belladonna. Já o Testament traz a turnê de “Dark Roots Of Earth”, considerado um dos melhores discos lançados em 2012 pela imprensa especializada mundial. Recentemente, estes dois grandes nomes do thrash metal mundial excursionaram por diversos países da Europa e pelos EUA.

Serviço São Paulo

Produção: Rádio & TV Corsário Entertainment

Local: HSBC Brasil

Endereço: R. Bragança Paulista, 1281

Data: 15/05/2013

Horário: 19h (abertura das portas)

Ingressos:

– Camarote: R$ 350,00 | Estudante: R$ 175,00

– Frisas: R$ 300,00 | Estudante: R$ 150,00

– Cadeira Alta: R$ 250,00 | Estudante: R$ 125,00

– Pista Vip 1° lote: R$ 380,00 | Estudante: R$ 190,00

– Pista 1° lote: R$ 160,00 | Estudante: R$ 80,00

Pontos de venda: Somente em locais autorizados pela Ingresso Rápido

Ingresso online: www.ingressorapido.com.br

Classificação: Livre – Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsável legal.