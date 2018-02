Lee Ranaldo, do Sonic Youth, mostra disco solo em SP

do Estado de S. Paulo

Lee Ranaldo, um dos maiores guitarristas de todos os tempos, fundador do Sonic Youth, vem ao Brasil em julho para dois shows em São Paulo. O músico apresenta seu elogiado disco, Between The Times And The Tides, de 2012, seu primeiro lançamento após o aparente fim da histórica banda alternativa de Ranaldo, Kim Gordon, Thurston Moore e Steve Shelley.

Ranaldo esteve no Brasil em 2012, com sua mulher Leah Singer, para apresentar a performance multimídia Sight Unseen, de graça e apenas em Belo Horizonte.

A nova passagem terá duas datas na choperia do Sesc Pompeia, nos dias 18 e 19 de julho de 2013, e mais uma, ainda a ser definida, pra repetir a apresentação de Sight Unseen, também em São Paulo (não há informação se o guitarrista esticará a turnê pra outras cidades brasileiras). Ranaldo vem acompanhado de Steve Shelley. Ingressos à venda em todas as unidades do Sesc, a partir de 15 de junho.