Led Zeppelin lançará filme de show feito em 2007

RICARDO GOZZI – Agência Estado

A lendária banda britânica de rock Led Zeppelin encerrou nesta quinta-feira (13) o mistério da contagem regressiva publicada nos últimos dias em sua página na rede social Facebook. O grupo lançará em breve um filme com o show de reencontro realizado em 2007 em Londres.

“Celebration Day” será lançado em 13 de outubro em cerca de 1.500 salas de cinema de 40 países e territórios pelo mundo, inclusive no Brasil, informa a banda em sua página na internet. A venda de ingressos ainda não começou.

Depois, em 19 de novembro, a apresentação será lançada em múltiplos formatos de áudio e vídeo. Segundo o site oficial da banda, mais detalhes serão divulgados em breve.

O show em questão ocorreu em 10 de dezembro de 2007 na O2 Arena, em Londres. Foi a primeira vez em 27 anos que os três integrantes vivos da formação original do Led Zeppelin estiverem no mesmo palco para um show inteiro.

O vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o multi-instrumentista John Paul Jones tiveram no palco a companhia de Jason Bonham, filho do baterista original John Bonham.

O show foi um tributo ao fundador da Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Ao longo de mais de duas horas de show, a banda hipnotizou seus fãs com clássicos e sucessos como “Whole Lotta Love”, “Rock and Roll”, “Stairway to Heaven”, “Kashmir” e “Dazed and Confused”.