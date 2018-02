Lançando álbum de estreia, banda Apolonio faz show em SP

do Território Eldorado

Na próxima terça-feira (26), a banda Apolonio, um dos nomes da nova cena indie rock fará show de lançamento do álbum Stand your Ground em São Paulo.

O álbum está disponível para download gratuito no site oficial da banda www.apoloniomusic.com.br. Para aqueles que optarem pela compra do disco físico, ele tem o valor sugerido de R$ 20.

A apresentação da banda vai mostrar as 11 faixas do disco que conta com influências de música eletrônica, dub e psicodélia. O show faz parte do evento “Noite fora do Eixo” no STUDIO SP. O show é gratuito e começa às 20h.

SERVIÇO:

Apolonio

STUDIO SP

Rua Augusta, 591 – SP

GRÁTIS