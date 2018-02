Lançamentos especiais de 2012: Rolling Stones, Judas Priest, Gary Moore…

Marcelo Moreira

O mercado fonográfico está em crise em relação às vendas físicas, mas os selos e gravadoras de todo o mundo ignoram em parte esta situação e partem com tudo para lançamentos selecionados e raros, de olho nos colecionadores. São estes que ainda sustentam grande parte da venda de CDs e DVDs, bem como as vendas digitais destes materiais especiais. Veja abaixo alguma das pérolas lançadas neste mneio de ano:

– A Eagle Rock Entertainment lança no dia 25 de setembro o novo CD, DVD e Blu-ray de Gary Moore, morto em 2011. “Blues For Jimi” é um trabalho raro do irlandês, onde ele homenageia Jimi Hendrix em um concerto realizado em 25 de outubro de 2007, no Hipódromo de Londres. O show contou com participações especiais de Billy Cox e Mitch Mitchell, ex-companheiros de Hendrix. A lista de músicas é a seguinte:

1. Purple Haze

2. Manic Depression

3. Foxy Lady

4. The Wind Cries Mary

5. I Don’t Live Today

6. My Angel

7. Angel

8. Fire

9. Red House

10. Stone Free

11. Hey Joe

12. Voodoo Child (Slight Return)

– Já os Rolling Stones dão sequência ao projeto de editar os seus chamados bootlegs oficiais para fãspor meio do do site Stones Archive. Dessa vez é “Tokyo Dome (Live 1990)”, registrando a apresentação do grupo na “Steel On Wheels Tour”. As faixas que compõem o disco são:

1. Start Me Up

2. Bitch

3. Sad Sad Sad

4. Harlem Shuffle

5. Tumblin Dice

6. Miss You

7. Ruby Tuesday

8. Almost Hear You Sigh

9. Rock and a Hard Place

10. Mixed Emotions

11. Honky Tonk Women

12. Midnight Rambler

13. You Can’t Always Get What You Want

14. Can’t Be Seen

15. Happy

16. Paint It Black

17. 2000 Light Years

18. Sympathy for the Devil

19. Gimme Shelter

20. Band Intros

21. It’s Only Rock N Roll

22. Brown Sugar

23. Satisfaction

24. Jumping Jack Flash



– O grupo inglês de heavy metal Judas Priest anunciou que lançará uma edição comemorativa de 30 anos do lançamento do classic álbum “Screaming For Vengeance”, oitavo disco da banda, lançado em 1982. “Screaming For Vengeance – Special 30th Anniversary Edition” comemora o aniversário não só com o álbum original remasterizado com faixas bônus, mas também com um DVD ao vivo no US Festival, filmado na Califórnia em 1983. O lançamento também trará um livreto com fotos de Mark Weiss e notas de rodapé, escritas pelo jornalista Eddie Trunk.

Lista de músicas:

CD

1. The Hellion

2. Electric Eye

3. Riding On The Wind

4. Bloodstone

5. (Take These) Chains

6. Pain And Pleasure

7. Screaming For Vengeance

8. You’ve Got Another Thing Comin’

9. Fever

10. Devil’s Child

Faixas bônus:

11. Electric Eye *

12. Riding On The Wind *

13. You’ve Got Another Thing Comin’ *

14. Screaming For Vengeance *

15. Devil’s Child

16. Prisoner Of Your Eyes

* Ao vivo de San Antonio Civic Center – Setembro de 1982

DVD:

1. Electric Eye

2. Riding On The Wind

3. Heading Out To The Highway

4. Metal Gods

5. Breaking The Law

6. Diamonds And Rust

7. Victim Of Changes

8. Living After Midnight

9. The Green Manalishi

10. Screaming For Vengeance

11. You’ve Got Another Thing Comin’

12. Hell Bent For Leather