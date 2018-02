Lançamento póstumo de Dio terá edição brasileira

Marcelo Moreira

Depois de muita espera, eis que finalmente a primeira homenagem ao grande vocalista Ronnie James Dio também chegará ao Brasil. Morto em maio, aos 67 anos, o cantor norte-americano será lembrando no CD/DVD duplo ao vivo “Dio at Donington UK: Live 83-87”.

O presente aos brasileiros é cortesia da Hellion Records, uma das principais gravadoras brasileiras dedicadas à música pesada, ao lado da Die Hard e da Laser Company. A empresa brasileira licenciou o lançamento do pacote com a Niji Entertainment, empresa fundada por Dio e sua esposa Wendy .

A previsão de lançamento no Brasil é no final de novembro – na Europa e nos Estados Unidos, o lançamento ocorre no começo daquele mês.

Dio cantou nas bandas Elf, Raibow e Black Sabbath antes de partir para a carreira solo em 1983. Até a sua morte, voltou uma vez ao Black Sabbath, em 1991, para sair um ano depois.

Em 2007, novamente retorna à banda inglesa, que decide mudar o nome para Heaven and Hell devido a problemas legais entre os integrantes originais – Tony Iomi (guitarra) e Geezer Butler (baixo) – com o primeiro vocalista, Ozzy Osbourne. Dio morreu em maio, em Los Angeles, em consequência de um câncer de estômago.

Confira abaixo as músicas do pacote:

CD 1 – 1983

1. Stand Up And Shout

2. Straight Through The Heart

3. Children Of The Sea

4. Rainbow In The Dark

5. Holy Diver

6. Drum Solo

7. Stargazer

8. Guitar Solo

9. Heaven & Hell

10. Man On The Silver Mountain

11. Starstruck

12. Man On The Silver Mountain (Reprise)

CD 2 – 1987

1. Dream Evil

2. Neon Knights

3. Naked In The Rain

4. Rock ‘n’ Roll Children

5. Long Live Rock ‘n’ Roll

6. The Last In Line

7. Children of the Sea

8. Holy Diver

9. Heaven & Hell

10. Man On The Silver Mountain

11. All The Fools Sailed Away

12. The Last In Line (Reprise)

13. Rainbow in the Dark