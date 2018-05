Lançamento do novo álbum do U2 é adiado para 2012

Paola C. Messina – Território Eldorado

A banda irlandesa U2, liderada pelo vocalista Bono Vox, adiou o lançamento de seu novo disco para o fim de 2012. O grupo estava trabalhando ao lado de Danger Mouse e o produtor RedOne, mas o baixista Adam Clayton confessou que as sessões com o produtor não foram como o grupo esperava.

“Tivemos uma reunião pra ver se dava tempo para trabalhar no disco,” disse Clayton à revista americana Rolling Stone. “Percebemos que não tinha jeito. Confesso que todos nós estávamos tristes, mas era a única decisão razoável.”

Membros da banda U2Divulgação

Clayton falou mais sobre o receio que a banda teve durante as gravações: “Temos que focar no que fazemos de melhor, e com o Danger Mouse chegamos muito perto disso. Queremos estar nas baladas e fazer música pop além do que o U2 faz mas, no fim das contas, o que criamos com o RedOne não foi um bom encaixe.”

A banda será a principal atração do festival de Glastonbury no fim deste mês.