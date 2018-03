Lançamento comemora 30 anos de Tygers of Pan Tang

Marcelo Moreira

As bandas mais injustiçadas da New Wave of British Heavy Metal foram Angel Witch e Tygers of Pan Tang. A primeira teve pouco tempo de vida, acabou nos anos 80 e tentou voltar nesta década, sem muito sucesso. Já o Tygers conseguiu sentir o gostinho do sucesso no comecinho da década de 80, ams depois sucumbiu à forte concorrência. Ensaiou alguns retornos, para finalmente estabilizar uma formação e estar na ativa desde 2005.

Pra comemorar os 3o anos de banda, o Tygers of Pan Tang decidiu regravar alguns sucessos antigos e lançá-los na formas de EPs. “The Wildcat Sessions” e “The Spellbound Sessions” são dois EPs recém-lançados e contêm cada um seis músicas. “Wildcat” e “Spellbound”, de 1980 e 1981, respectivamente, foram os maiores sucessos comerciais da banda. Cada um dos EPs conta com músicas originais regravadas de cada um dos antigos LPs.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estão em “Spellbound Sessions” as faixas “Tyger Bay”, “Hellbound” e “Gangland”.“Eu tenho muito orgulho da história da banda, assim como da atual formação”, comentou o guitarristaRobb Weir, único integrante da formação que gravou “Spellbound” no início dos anos 80, a um site inglês de rock. “Este EP, assim como fizemos em ‘The Wildcat Sessions’, dá a oportunidade de celebrarmos e gravarmos algumas de nossas canções favoritas, além de relembrarmos o passado com nossa atual formação”.

O último álbum do Tygers foi “Animal Instict”, de 2008, apenas razoável. A banda te importância histórica também por ser um dos berços de John Sykes, grande guitarrista inglês de hard rock. Após deixar a banda, tocou no Thin Lizzy e no Grand Slam, ambas bandas do baixista irlandês Phil Lynnot, para depois embarcar no Whitesnake em 1984 – tocou no Rock in Rio de 1985 com a banda.