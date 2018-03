Lançada máquina de fliperama dos Rolling Stones

Luciano Borborema – Território Eldorado

Uma máquina de fliperama dos Rolling Stones acaba de ser lançada pela Stern pinball. A empresa americana é a mesma que criou jogos como ‘Avatar’, ‘Shrek’ e ‘Homem-aranha’. A máquina traz vários detalhes da história da banda.

Têm capas de discos, a famosa logo marca da banda (a língua), bonequinhos dos integrantes da banda e a trilha sonora que conta com 13 sucessos da banda de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts . “Brown sugar” e “It’s only rock n’ roll” são alguns deles.



Detalhe da máquina de pinball dos Stones. (Divulgação)MAIS STONES



Um presentão para os fãs dos Stones será lançado no dia 11 de abril, no Reino Unido. Trata-se da caixa “The Rolling Stones singles (1971-2006)” com todos os 45 singles que a banda lançou entre os anos 1971 e 2006. A data de lançamento do boxe em outros países será divulgada em breve.

(Divulgação)

Além dos singles, o boxe ainda contará com raridades como lados-B, gravações ao vivo e remixes. O pacote inclui também com um livreto de capa dura com 32 páginas com fotografias variadas e uma entrevista com o ex-baixista Bill Wyman.