Lady Gaga pode ser a nova vocalista do Queen

O guitarrista do Queen, Brian May, contou em entrevista ao tabloide inglês ‘Daily Express’ que Lady Gaga pode ser contratada para assumir os vocais do Queen. O grupo, que brilhou sob o comando de Freddie Mercury, estaria à procura de um novo vocalista para uma turnê especial.

AP Brian e Gaga se apresentaram juntos no Video Music Awards 2011

Questionado sobre a possibilidade dos integrantes do Queen tocarem juntos novamente, May relatou que o maior problema é, de fato, a falta de um vocalista. May também reconheceu o talento de Lady Gaga. “Sempre conversamos sobre sair em turnê, mas ainda temos o problema da falta de vocalista. Trabalhei com Gaga e ela é muito criativa, e é uma pessoa que pode se tornar a vocalista”, revelou.

Brian May participou das músicas You And I e Jo Calderone, além de tocar com a cantora durante a abertura do Video Music Awards 2011.

O guitarrista também comentou sobre um novo projeto com duetos de diversos artistas em um programa de televisão: “Ainda não está certo, mas estamos de olho nisso. Lady Gaga disse que gostaria de fazer algo conosco”, disse.